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群馬県のニュース

カルシウムで骨丈夫に　７カ国外国人が料理学ぶ　太田 

更新日時：2016年10月31日(月) AM 06:00
　外国人のための日本語教室「ハタラクラスぐんま」（群馬大主催）は30日、群馬県太田市九合行政センターで、骨粗しょう症予防のための料理教室を開いた。

　南米とアジアの７カ国21人の日本語学習者が、カルシウムを豊富に含む料理に挑戦した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

キッシュ作りに挑戦する参加者

 

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