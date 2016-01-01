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浅間山で初冠雪 平年より４日遅く
更新日時：2016年11月2日(水) AM 06:00
群馬県内は１日、気圧の谷の影響で気温が下がって県北部で雪や雨が降った。前橋地方気象台は浅間山で初冠雪を観測したと発表した。
初冠雪は平年より４日遅く、前年より14日早いという。秋晴れの下、山頂付近で雪化粧が見られた＝写真。
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