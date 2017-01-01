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群馬県のニュース

育英、健大センバツダブル出場 

更新日時：2017年1月27日(金) PM 05:00
　第89回選抜高校野球大会（3月19日から12日間、甲子園）の選考委員会が27日、大阪市内で開かれ、一般選考で前橋育英が6年ぶり2度目、健大高崎が2年ぶり3度目の出場を決めた。県勢のダブル出場は2012年（健大高崎、高崎）以来4度目。
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