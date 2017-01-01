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群馬県のニュース

県の魅力　楽しい歌に ３０人集い歌詞考案 

更新日時：2017年10月8日(日) AM 11:00
　本県の魅力を全国に発信しようと、県内外の人たちでつくる「ＧＵＮＭＡ・県民ファーストを考える会」（七尾紀子代表）は７日、高崎市鞘町のｃａｆｅあすなろで、参加型のイベント「ぐんふぁフェス」を初めて開いた＝写真

　30人が参加し、ユーモアあふれる本県のテーマソングを作った。
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