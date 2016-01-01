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群馬県のニュース

５０社の最新文具紹介　高崎で「ハイノートエキスポ」 

更新日時：2016年10月29日(土) AM 06:00
　文具や事務機器などを販売するアサヒ商会（群馬県高崎市問屋町、広瀬一成社長）主催の「ハイノートエキスポ2016」が28日、同社近くのビエント高崎で始まった。

　約50社が最新の文具やオフィス機器を紹介、ビジネスマンや親子連れでにぎわっている。29日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

最新の文具が並ぶ会場

 

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