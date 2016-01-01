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群馬県のニュース

奨学給付　本県４８０４人　高校１、２年生の12％ 

更新日時：2016年12月4日(日) AM 06:00
　高校生がいる低所得世帯の教育費の負担軽減を目的とした国の奨学給付金制度で、２０１５年度に本県で給付金を受給した生徒は４８０４人だったことが３日までに、文部科学省のまとめで分かった。

　対象となった高校１、２年生の12・９％で、８人に１人に当たる。

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