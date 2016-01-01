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群馬県のニュース

県産材料で鍋料理　伊商高生が新商品ＰＲ 

更新日時：2016年12月8日(木) AM 11:00
◎とりせんと共同開発
　群馬県立伊勢崎商業高（吉川浩司校長）の生徒がスーパーのとりせん（館林市）と共同開発した商品のＰＲ活動が７日、伊勢崎市平和町のとりせん平和町店で行われた。

　開発に関わった同校の３人が、全店で発売中の「もち豚と信田巻（しのだまき）のチゲ鍋仕立て」の試食を買い物客に薦めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

買い物客に商品をＰＲする生徒

 

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