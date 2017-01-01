文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

主演児童らあいさつ　前橋で「クラッチヒッターみなみ」上映会 

更新日時：2017年1月14日(土) AM 11:00
　前橋を舞台にした市民参加映画「クラッチヒッターみなみ」の上映会が13日、前橋市千代田町のシネマまえばしで始まった。

　初日は満席となる約110人が訪れ、子どもの成長を描いた物語や、スクリーンに映る身近な風景を楽しんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

舞台あいさつする子どもたち

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ