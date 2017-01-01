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活動の発展に期待 群馬青年ビエンナーレ表彰式 高崎
更新日時：2017年1月29日(日) AM 11:00
30歳までの若手芸術家を対象とした全国公募展「群馬青年ビエンナーレ2017」（県立近代美術館、上毛新聞社主催）の入選・入賞作品展が28日、高崎市綿貫町の同館で始まった。
表彰式も行われ、大賞の笹岡由梨子さん（28）＝大阪府＝ら入賞者８人に表彰状が贈られた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
群馬青年ビエンナーレの表彰式
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