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群馬県のニュース

活動の発展に期待　群馬青年ビエンナーレ表彰式　高崎 

更新日時：2017年1月29日(日) AM 11:00
　30歳までの若手芸術家を対象とした全国公募展「群馬青年ビエンナーレ2017」（県立近代美術館、上毛新聞社主催）の入選・入賞作品展が28日、高崎市綿貫町の同館で始まった。

　表彰式も行われ、大賞の笹岡由梨子さん（28）＝大阪府＝ら入賞者８人に表彰状が贈られた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

群馬青年ビエンナーレの表彰式

 

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