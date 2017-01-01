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群馬県のニュース

「自殺考えた」20代の46％　群馬県が全国ワースト 

更新日時：2017年4月28日(金) AM 06:00
　自殺をしたいと考えたことがある群馬県の20代の割合が46・6％に上り、都道府県別で最も高かったことが27日までに、日本財団（東京）の自殺意識調査で分かった。同世代の全国平均（34.9％）を11.9ポイント上回った。

　全世代は28.9％（全国平均25.9％）で、全国ワースト７位だった。
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