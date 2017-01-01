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群馬県のニュース

【お知らせ】高商－前工　農二－富岡　高校野球群馬大会「じょうもばいる」で速報 

更新日時：2017年7月16日(日) AM 08:00
　16日の高校野球群馬大会は３回戦６試合です。農二－富岡、高商－前工などの好カードがあります。

　上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」(課金制、月額300円＋税）で全試合、経過を速報しています。

　※スマートフォン、タブレット（ドコモ、au、ソフトバンク）でトップページより「全国高校野球選手権群馬大会速報」にお進みください（ＰＣからはNEWSmart案内ページにリンクします）。

　勝ち上がり表はこちら。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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