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群馬県のニュース

県コンベンションビューロー発足　首都圏の企業誘致 

更新日時：2016年9月16日(金) AM 11:00
　群馬県内の各地に会議や商談会などのコンベンションを誘致する任意団体「県コンベンションビューロー」（会長・村手聡副知事）が15日、発足した。

　首都圏の企業や団体を主な対象に誘致活動を展開して各種行事を県内全域に呼び込み、交流人口の増加や地域経済の活性化につなげる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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