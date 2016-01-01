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群馬県のニュース

好きな本を語ろう　ビブリオバトル　グループ組み発表 

更新日時：2016年10月17日(月) AM 06:00
　好きな本の魅力を発表し合う「ビブリオバトル」のイベントが16日、群馬県桐生市中央公民館で開かれた。

　子どもから大人までの40人が、講演や体験を通して読書の楽しさを再確認した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

好きな本を発表する参加者

 

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