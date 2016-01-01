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群馬県のニュース

インフル注意報発令　ノロも猛威 拡大警戒、手洗いを 

更新日時：2016年12月28日(水) AM 06:00
　群馬県内のインフルエンザ患者の報告数が、第51週（19～25日）に１医療機関当たり14.09人となり、第50週（12～18日）の8.76人から急増したことが27日、県のまとめで分かった。

　県は同日、全県で基準の10人を上回ったとして注意報を発令した。
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