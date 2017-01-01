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群馬県のニュース

《秋季関東高校野球》関学附vs作新学院　携帯サイトで速報 

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:00
　秋季関東高校野球は21日開幕です。群馬県勢の初日の試合は関学附vs作新学院（栃木）です。

　上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」（課金制、月額300円＋税）に経過を掲載します。

　▼トップページはこちら
http://nm.jomo-news.co.jp/
（スマホ、タブレット、携帯電話用です。ＰＣからは案内ページにリンクします）
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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