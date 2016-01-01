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群馬県のニュース

高校生バンドに熱狂　音楽フェスに６校20組　前橋 

更新日時：2016年8月28日(日) AM 06:00
　高校生がバンド演奏を通して交流を深める「第３回高校生音楽フェスティバル大作戦　夏の陣2016」が27日、前橋市石関町のアーツサウンドビジュアル専門学校で開かれた。

　群馬県内６校から約20組が出場し、出演者と来場者は一体となって演奏を楽しんだ＝写真。
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