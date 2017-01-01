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群馬県のニュース

ご当地ナンバー「前橋」　図柄導入を検討 

更新日時：2017年1月31日(火) AM 11:00
　群馬県前橋市は30日、自動車のご当地ナンバー「前橋」に図柄を入れる検討を始めたと明らかにした。

　交付エリアの吉岡町と協力し、両市町の住民2000人に10日からアンケートを実施し、ニーズがどの程度あるかなどを調べる。市は「導入されれば、地域の一体感が高まり、観光ＰＲにつながるのでは」としている。
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