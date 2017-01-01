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群馬県のニュース

女子高生がチョコ作り体験　前橋　 

更新日時：2017年2月12日(日) AM 09:00
　バレンタインデーを前に、群馬県前橋市の東日本製菓技術専門学校（佐俣俊彦校長）は11日、女子高校生を対象としたチョコレート教室を開いた。

　高校生43人がチョコ作りを体験した＝写真
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