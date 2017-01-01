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群馬県のニュース

政活費５年分高崎市議が修正　映画観賞料など28万返還 

更新日時：2017年2月17日(金) AM 11:00
　群馬県高崎市議会（定数38）の最大会派、新風会の市議１人が新たに過去５年分の政務活動費（政活費）の収支報告書を修正し、約28万円返還していたことが16日、分かった。

　同市議会で昨秋以降に政活費を修正したのは計22人（元職１人含む）、返還総額は約878万円となった。
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