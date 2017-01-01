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群馬県のニュース

トレラン初歩　鏑木さん指導　安中で教室 

更新日時：2017年5月5日(金) AM 11:00
　群馬県桐生市出身のプロトレイルランナー、鏑木毅さんによるトレイルラン教室が４日、安中市松井田町坂本の碓氷峠の森公園を発着点に開かれた。

　県内外から参加した約30人が、新緑の中で一流の技術を学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

参加者に指導する鏑木さん

 

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