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トレラン初歩 鏑木さん指導 安中で教室
更新日時：2017年5月5日(金) AM 11:00
群馬県桐生市出身のプロトレイルランナー、鏑木毅さんによるトレイルラン教室が４日、安中市松井田町坂本の碓氷峠の森公園を発着点に開かれた。
県内外から参加した約30人が、新緑の中で一流の技術を学んだ。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
参加者に指導する鏑木さん
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