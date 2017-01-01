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群馬県のニュース

利根氾濫備え　本番さながら　国と７都県合同演習 

更新日時：2017年5月21日(日) AM 11:00
　大規模水害に備え、国土交通省と関東１都６県による第66回利根川水系連合・総合水防演習が20日、埼玉県加須市の利根川河川敷で開かれた。

　70年前のカスリーン台風で決壊した堤防を含むエリアを会場とし、消防や地元水防団、自衛隊、警察など33団体約千人が水防・救出救護訓練に臨んだ。
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救助した住民を担架で運ぶ参加者

 

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