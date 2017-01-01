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命の大切さ実感 赤ちゃんと触れ合い 伊香保中
更新日時：2017年10月6日(金) AM 06:00
中学生が赤ちゃんや母親と交流して命の大切さを学ぶ「赤ちゃんふれあい事業」が５日、群馬県渋川市の伊香保中（羽鳥悟校長）で開かれた。
母親と生後６カ月～１歳半の赤ちゃん４組が参加。２年生24人が赤ちゃんと遊びながら子育ての楽しさや苦労を体感した。
※詳しくは
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