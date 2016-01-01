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産科、救急を存続へ 西吾妻福祉病院在り方検討委
更新日時：2016年12月15日(木) AM 11:00
西吾妻４町村（中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町）が運営する西吾妻福祉病院（群馬県長野原町）の在り方を検討する委員会（委員長・萩原睦男長野原町長）は14日、同病院で会合を開き、産科と救急を存続させることを柱とする最終案を承認した。
本年度中に県に提出する新病院改革プランに反映させる。
※詳しくは
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