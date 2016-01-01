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群馬県のニュース

草津温泉の魅力広めたい　シンガポールの編集者が取材 

更新日時：2017年1月6日(金) AM 11:00
　シンガポールで旅行雑誌の編集、発行などを手掛けるジョージ・リムさん（62）が５日、群馬県草津町を訪問し、温泉街を散策したり露天風呂に入浴して草津温泉の魅力を確認した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

湯畑を写真に収めるリムさん

 

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