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群馬県のニュース

おいしくなあれ　気持ち込め うどん打ち　前橋 

更新日時：2017年2月2日(木) AM 11:00
　食育の一環として粉食文化に親しんでもらうことを目的にした「うどん打ち体験会」が１日、前橋市総社町の認定こども園あおぞら総社（山田佳弘園長）で行われた。

　一人一人が「おいしくなあれ」と思いを込めながら、生地を麺棒で延ばしたり専用の包丁で切りそろえたりした＝写真
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