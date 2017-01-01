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群馬県のニュース

全国切符懸け 大人も白熱雪合戦　長野原・浅間高原 

更新日時：2017年2月5日(日) AM 06:00
　第17回浅間高原雪合戦（同実行委員会主催）が４日、長野原町北軽井沢の北軽井沢グラウンド特設会場で始まった。群馬県内外から集まった46チームが勝利を目指して、雪球を投げ合った。５日まで。

　４日は予選で、５日は順位決定戦を行う。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

白熱したプレーを展開した参加者

 

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