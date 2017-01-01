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群馬県のニュース

早春の白 凛と咲く　高崎でスノードロップ見頃 

更新日時：2017年2月16日(木) AM 06:00
　早春の花として知られる白い「スノードロップ」が群馬県高崎市下里見町の高崎クリスマスローズガーデンで見頃を迎えている＝写真


　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
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