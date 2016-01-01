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群馬県のニュース

「ブリュナエンジン」間近に　あすから製糸場で公開 

更新日時：2016年12月2日(金) AM 06:00
　群馬県富岡市は３日から、世界遺産の富岡製糸場で、草創期に使われた蒸気機関「ブリュナエンジン」の実物大復元機を公開する。

　見物客の安全確保に向け、柵に透明保護パネルを付ける作業などが１日行われた＝写真。
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