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群馬県のニュース

こいのぼり悠々　神流川 

更新日時：2017年4月28日(金) AM 06:00
　群馬県神流町万場の神流川沿いで、地域住民が掲げたこいのぼり約800匹が春の風を受けて悠々と泳いでいる＝写真

　問い合わせは町観光案内所（電話0274･57･3305）へ。

　【お知らせ】アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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