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こいのぼり悠々 神流川
更新日時：2017年4月28日(金) AM 06:00
群馬県神流町万場の神流川沿いで、地域住民が掲げたこいのぼり約800匹が春の風を受けて悠々と泳いでいる＝
写真
。
問い合わせは町観光案内所（電話0274･57･3305）へ。
【お知らせ】
アプリ「上毛新聞ＡＲ」
をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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