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群馬県のニュース

武尊登山 安全に　片品・武尊牧場で観光関係者ら山開き 

更新日時：2017年6月9日(金) AM 06:00
　群馬県の片品、川場、みなかみの３町村にまたがる武尊山（標高2158メートル）の山開き式が８日、登山口に当たる片品村の武尊牧場キャンプ場で開かれた。

　行政、観光関係者ら約100人が登山シーズンの無事故と盛況を祈った。

　キャンプ場では10、11の両日、「レンゲツツジまつり」が開かれる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

登り初めをする関係者

 

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