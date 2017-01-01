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泥まみれで全力疾走 館林で田植え前にイベント
更新日時：2017年6月18日(日) AM 06:00
群馬県の館林市大島公民館（羽角道隆館長）は17日、近くの田んぼで小学生対象のイベント「どろんこあそび」を開いた。館林三小と四小の児童約50人が泥まみれになり、大はしゃぎで田んぼを駆け回った＝
写真
。
イベントは、同館主催の稲作体験事業の一環で、18日は田植えを行う。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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