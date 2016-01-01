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群馬県のニュース

【速報】薗原ダム　15時から放流開始 

更新日時：2016年8月27日(土) PM 02:00
　利根川ダム統合管理事務所は27日午後３時から薗原ダム（沼田市利根町穴原）で毎秒３立方メートルの放流を開始すると発表した。その後、必要に応じて放流量を増やすこともあるという。同事務所では、下流河川で水位が上昇することが想定されることから、注意を呼び掛けている。
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