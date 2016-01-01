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群馬県のニュース

関越道にダチョウ　荷台から落下40分後に捕獲　高崎 

更新日時：2016年11月8日(火) AM 06:00
　７日午前６時40分ごろ、群馬県高崎市上滝町の関越道下り線・高崎玉村スマートインターチェンジ付近で、走行中のトラックからダチョウ１羽が落下し、警察官らが約40分かけて捕獲する捕物があった。

　事故やけが人はなかった。
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