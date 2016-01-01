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群馬県のニュース

カトレア 色鮮やか　太田で出荷ピーク 

更新日時：2016年12月20日(火) AM 06:00
　鮮やかな色合いの贈答用カトレアの出荷が、群馬県太田市藪塚町のコジマ花園（小島秀一代表）で最盛期を迎えている＝写真。


　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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