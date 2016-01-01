文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

自慢の豚肉料理７０店　７日から前橋で「グランプリ」 

更新日時：2016年12月30日(金) AM 11:00
　前橋市内の飲食店が提供する豚肉料理の王者を決める「第８回Ｔ―１グランプリ」の投票開始（１月７日）を前に、参加全70店のエントリーメニューを紹介するチラシが完成し、参加店や前橋プラザ元気21などで配られている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

参加店などで配布しているチラシ

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ