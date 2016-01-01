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自慢の豚肉料理７０店 ７日から前橋で「グランプリ」
更新日時：2016年12月30日(金) AM 11:00
前橋市内の飲食店が提供する豚肉料理の王者を決める「第８回Ｔ―１グランプリ」の投票開始（１月７日）を前に、参加全70店のエントリーメニューを紹介するチラシが完成し、参加店や前橋プラザ元気21などで配られている。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
参加店などで配布しているチラシ
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