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群馬県のニュース

実践形式で総合防災訓練　高崎のオイルターミナル 

更新日時：2017年6月11日(日) AM 11:00
　然災害発生時の対応を確認する総合防災訓練が10日、群馬県高崎市栗崎町の日本オイルターミナル高崎営業所（斎木清一所長）で行われ、従業員と同市等広域消防局の隊員が実践形式で手順を確かめた。

　訓練は危険物安全週間（６月第２週）に合わせて毎年行われている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

訓練で初期消火に取り組む参加者

 

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