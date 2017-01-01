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群馬県のニュース

引き取ったアヒル「元気」　園児が署員に報告　伊勢崎 

更新日時：2017年6月21日(水) AM 06:00
　昨年12月に群馬県警伊勢崎署に拾得物として届けられたアヒルを引き取った伊勢崎市の愛の光幼稚園（竹前ま理子園長）の年長児26人が20日、同署を訪れ、アヒルが元気に育っていることを署員に報告した。

　園児は、アヒルの写真と花束を同署の岡田浩署長に手渡した後、パトカーや白バイを見て回った＝写真
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