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群馬県のニュース

災害時の対応法共有　榛東村　自衛隊、警察と防災訓練 

更新日時：2016年12月11日(日) AM 07:00
　大規模な災害に備えて群馬県榛東村は10日、初の総合防災訓練を同村しんとう総合グラウンドで開いた。

　自衛隊や警察、消防、日本赤十字社などと連携し、災害時の対応法を共有した。
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けが人を運び出す消防隊員ら

 

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