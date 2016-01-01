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群馬県のニュース

はしご乗り軽快　鳶職人の技披露　安中 

更新日時：2017年1月6日(金) AM 06:00
　安中鳶（とび）職組合（三浦一夫組合長）と安中若鳶会（有坂栄治会長）は５日、群馬県の安中市役所などで恒例の新春はしご乗りを披露した。

　６日までの２日間で公共施設や高齢者施設、保育園など28カ所を巡る。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

３人が一斉に技を見せたはしご乗り

 

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