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群馬県のニュース

リケジョ増加へ　群馬大、15女子高と連携 

更新日時：2017年6月1日(木) AM 11:00
　理工系分野への女子の進学を増やそうと、群馬大は31日、「理工系進路選択支援プロジェクト」に取り組むと発表した。

　群馬と栃木、埼玉３県の女子高15校と連携し、講演会や実験教室などを通して、生徒や保護者に理工系分野の魅力を伝える。
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