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群馬県のニュース

県高校フラワーアレンジ競技　大塚さん（富岡実）最優秀 

更新日時：2017年7月29日(土) AM 06:00
　県学校農業クラブ連盟によるフラワーアレンジメント競技会が28日、群馬県藤岡市の藤岡北高で開かれ、農業系高校６校から12人が出場した。

　最優秀賞には富岡実業２年の大塚純恋（すみれ）さんの作品「幼い頃見た、憧れのメリーゴーランド」が輝いた＝写真。
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