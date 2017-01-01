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群馬県のニュース

利根川沿いを快走　初マラソンに495人出場　千代田 

更新日時：2017年1月23日(月) AM 06:00
　群馬県千代田町と同町なかさと公園イベント運営委員会は22日、利根川の堤防など同公園周辺を走る第１回ちよだ利根川おもてなしマラソンを開いた。

　町内外のランナー495人がエントリーし、利根川の流れを感じながら、心地よい汗を流した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

勢い良くスタートするランナー

 

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