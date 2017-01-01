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利根川沿いを快走 初マラソンに495人出場 千代田
更新日時：2017年1月23日(月) AM 06:00
群馬県千代田町と同町なかさと公園イベント運営委員会は22日、利根川の堤防など同公園周辺を走る第１回ちよだ利根川おもてなしマラソンを開いた。
町内外のランナー495人がエントリーし、利根川の流れを感じながら、心地よい汗を流した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
勢い良くスタートするランナー
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