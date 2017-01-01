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群馬県のニュース

初夏彩る大輪　藤岡の畑のシャクヤク 

更新日時：2017年5月10日(水) AM 06:00
　ピンクや赤のシャクヤク約1000株が群馬県藤岡市矢場の柴田巳一（みいち）さん(76)の畑で咲き始め、市民が鮮やかな大輪に見入っている＝写真

　見頃は今月下旬まで。
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