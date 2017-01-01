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群馬県のニュース

コスモスの迷路楽しむ　高崎・鼻高展望花の丘 

更新日時：2017年10月10日(火) AM 06:00
　「鼻高展望花の丘」（群馬県高崎市鼻高町）で、遅咲きのコスモスが見頃となり、鮮やかな花の迷路を家族連れらが楽しんでいる＝写真

　15日まで、第17回コスモス祭り（ＮＰＯ法人鼻高町をきれいにする会など主催）を開催。地元産野菜などを販売する。午前９時～午後４時。
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