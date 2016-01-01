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古民家の暮らし提案 手作り品販売や空き家相談
更新日時：2016年9月14日(水) AM 11:00
◎18日に安中でイベント
地元の空き家問題に取り組もうと、群馬県安中市板鼻の古民家２軒を会場にしたイベント「イタハナウィークエンドマーケット×空き家プロデュース」が18日、初めて開かれる。
木工やリメーク雑貨、手作り菓子など８個人・団体が出店する。空き家相談も受け付ける。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
会場となる古民家と島崎さん夫妻
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