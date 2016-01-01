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群馬県のニュース

古民家の暮らし提案　手作り品販売や空き家相談 

更新日時：2016年9月14日(水) AM 11:00
◎18日に安中でイベント
　地元の空き家問題に取り組もうと、群馬県安中市板鼻の古民家２軒を会場にしたイベント「イタハナウィークエンドマーケット×空き家プロデュース」が18日、初めて開かれる。

　木工やリメーク雑貨、手作り菓子など８個人・団体が出店する。空き家相談も受け付ける。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

会場となる古民家と島崎さん夫妻

 

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