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群馬県のニュース

取れ立てレタスに舌鼓　多那小児童が収穫体験　沼田 

更新日時：2016年10月12日(水) AM 11:00
　群馬県沼田市立多那小（小林彦名校長）の５年生12人が11日、学校近くの畑でレタスの収穫を体験し、地元の農業に理解を深めた＝写真。

　沼田中央ロータリークラブ（永井寛之会長）が企画した。
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