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多々良沼公園で指定管理者導入 来年度から県 ８月まで公募
更新日時：2017年6月10日(土) AM 11:00
館林市と邑楽町にまたがる県立多々良沼公園について、県は９日、来年度から指定管理者制度を導入することを県議会総務企画常任委員会に報告した。
指定期間は３年。８月末にかけて管理者を公募し、年内に正式に決める。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
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