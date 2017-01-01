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群馬県のニュース

尾瀬入山緩和へ24日から低公害車　大清水―一ノ瀬間 

更新日時：2017年6月20日(火) AM 11:00
　尾瀬国立公園の特定入山口の集中緩和などを目的に、群馬県片品村の大清水―一ノ瀬間（約３キロ）で24日、今年で３年目となる低公害車両の営業運行が始まる。

　地元タクシー会社などが30分間隔で定時運行する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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