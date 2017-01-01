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群馬県のニュース

人力車で涼風を　草津で出発式　きょうから運行 

更新日時：2017年7月27日(木) AM 06:00
　群馬県の草津温泉の老舗旅館15軒でつくる「和風村」は26日、夏季限定の人力車の出発式＝写真＝を開いた。

　運行は27日から８月31日まで。問い合わせは草津温泉旅館協同組合（電話0279-88-3722）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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