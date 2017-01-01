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真夏も“湯かけ”お祝いだ 川原湯温泉の祭り再現
更新日時：2017年7月31日(月) AM 06:00
約400年前から群馬県の川原湯温泉（長野原町）に伝わる奇祭「湯かけ祭り」を再現した「真夏の湯かけ祭り～水かけバトル」（高崎商業高ビジネス研究部マーケティング部門主催）が30日、川原湯温泉の共同浴場「王湯会館」前で開かれた。
町内外の子どもたち約30人が豪快に水を掛け合った＝
写真
。
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